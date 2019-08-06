محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
وضع فريق الهلال السعودي قدماً في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه أهلي جدة السعودي 4 /2 اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة.
وتقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة، قبل أن يتعادل الهلال في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز، لكن الفريق المضيف أنهى الشوط الأول متقدماً بعدما سجل دجانيني تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 39 .
وفي الشوط الثاني سجل جوميز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 46 ، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبد الله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 80.
وأصبح الهلال في موقف أقوى من أجل التأهل لدور الثمانية، وذلك قبل مباراة العودة التي تقام على ملعبه في الرياض يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هاتريك جوميز يُقرب الهلال من ربع نهائي أبطال آسيا أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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