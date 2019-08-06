الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عدم قيد جيرالدو إفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأنجولي جيرالدو تم قيده في القائمة الأفريقية للفريق استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال افريقيا.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات لمصراوي، إلى أن الأهلي تلقى عرضًا من طلائع الجيش للاعب أحمد علاء، لافتًا إلى تمسك الجهاز الفني للفريق باستمرار عمار حمدي.

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وقال مدير الكرة بالأهلي: "لا صحة لما يتردد عن عدم قيد جيرالدو بالقائمة الأفريقية، اللاعب تم قيده بالفعل منذ عدة أيام".

واختتم: "تلقينا عرضًا من نادي طلائع الجيش الذي يرغب في ضم أحمد علاء، أما الثنائي عمار حمدي وناصر ماهر فنتمسك ببقائهما معنا".

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية مصرية، كانت قد تحدثت عن عدم قيد جيرالدو في القائمة الأفريقية للأهلي، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.