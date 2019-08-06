الإسماعيلي يطب تعديل موعد مباراته في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
طلب النادي الإسماعيلي، من الاتحاد العربي لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الفريق أمام أهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس "البطولة العربية للأندية".
ووفقًا لما جاء على الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، فإن مسؤولي الدراويش طلبوا إقامة المباراة يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه.
ورحبت إدارة الفريق الليبي بتعديل موعد المباراة -وفقًا لما جاء عبر موقع الإسماعيلي-، مع عدم إبداء ممانعة تجاه الموعد الجديد.
الجدير بالذكر أن لائحة البطولة العربية للأندية تنص على إمكانية تعديل مواعيد المباريات، وفقًا للجدول المحدد للبطولة، بشرط موافقة الفريقين.
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