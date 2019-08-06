الظهور الأول لتشافي.. الدحيل يتعادل مع السد بأبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل الدحيل القطري مع جاره السد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله بن خليفة" مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

افتتح أكرم عفيف باب التسجيل للسد في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل يوسف المساكني للدحيل قبل نهاية الشوط الأول.

ودوّن النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة، ظهوره الرسمي الأول كمدير فني للسد.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد لحسم الفريق المتأهل إلى دور الثمانية للمسابقة.

ويكفي السد التعادل سلبيا للتأهل للدور التالي أو الفوز بأي نتيجة، فيما يكفي الدحيل التعادل (2-2) أو أكثر للتأهل أو الفوز بأي نتيجة.

وتأهل السد إلى هذا الدور بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط بفارق نقطة أمام الأهلي السعودي صاحب المركز الثاني، فيما تأهل الدحيل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر.

جدير بالذكر أن الدحيل يستهل حملته في دوري نجوم قطر بمواجهة فريق قطر يوم 21 أغسطس الجاري، فيما يلعب السد مع الوكرة في ذات اليوم.