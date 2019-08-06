تقرير.. 3 عقبات قد تبعد دياز عن تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتصدر الأرجنتيني رامون دياز قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك خلفًا للجهاز الفني المقال بقيادة خالد جلال، إلا أن هناك ثلاث عقبات قد تعرقل مفاوضات الأبيض مع المدير الفني السابق لبيراميدز.

وقرر مجلس إدارة الزمالك البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لإدارة مباراة ديكاداها بطل الصومال في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وفي مؤشر على اقترابه من الزمالك، قام صاحب الـ59 عامًا ونجله إيمليانو الذي يعمل مساعدًا له بمتابعة حساب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأبدى دياز موافقة مبدئية على تدريب الزمالك في الموسم الجديد (2019-2020)، إلا أن هناك ثلاثة عوامل قد تبعده عن القلعة البيضاء كالتالي:

1- الخبرة الإفريقية:

أكد رئيس الزمالك أن اللجنة المكلفة بدراسة السير الذاتية من المدربين المعروضين على النادي وضعت معيارًا رئيسيًا بأن يكون المدرب الجديد سبق له العمل في قارة إفريقيا.

دياز لم يسبق له العمل في قارة إفريقيا باستثناء تجربته القصيرة مع بيراميدز التي لم تدم سوى لأشهر قليلة قاد خلالها الفريق في 13 مباراة بالدوري المصري دون المشاركة في دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

واقتصرت المنافسات القارية لدياز على آسيا، ويبرز له قيادة الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، قبل الخسارة أمام أوراوا رد دايموندز الياباني (1-0).

وسيعود الزمالك للمشاركة في البطولة الأغلى دوري أبطال إفريقيا بعد غياب موسمين شارك في آخرهما بالبطولة الكونفدرالية التي توج خلالها باللقب لأول مرة في تاريخه.

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2- الجهاز المعاون:

أكد مصدر بالزمالك أن مجلس إدارة النادي طلب من دياز تقليص عدد مساعديه بالجهاز المعاون الذي تواجد معه في أندية الهلال واتحاد جدة وبيراميدز، وهو ما يرفضه المدرب في الوقت الحالي.

ويولي المدرب الأرجنتيني دياز جهازه المعاون اهتمامًا شديدًا ولا يعمل بدونه، وهو ما تسبب في وقت سابق في فشل مفاوضاته مع الأهلي في مناسبتين.

ويتكون الجهاز المعاون لدياز من: مساعد المدرب رقم 1 (الوسيط)، مساعد المدرب رقم 2 (منسق)، محلل (فيديو)، مخطط أحمال، مدرب لياقة بدنية، طاقم طبي (3 أفراد)، المحفز النفسي والكشاف.

ودائما ما يؤكد رئيس الزمالك على ضرورة إقحام مدرب مصري يمتلك خبرات في الجهاز الفني لمعاونة المدير الفني الأجنبي والتشاور معه لظهور الفريق بشكل أفضل.

3- الراتب الأعلى:

أكد مصدر بالزمالك أن النادي طلب من دياز تخفيض راتبه السنوي، الذي يعد الأغلى في الدوري المصري وفقًا لما أكده تركي آل الشيخ، المالك السابق لنادي بيراميدز.

آل الشيخ كشف في وقت سابق أن تكلفة رامون دياز ومساعديه لعام ونصف تتجاوز السبعة ملايين دولار بخلاف المكافآت، وبالتالي يقدر الراتب الشهري لجهاز دياز حوالي 400 ألف دولار.

وكان من أبرز الأسباب التي دعت إدارة الزمالك لعدم تجديد عقد المدرب السابق كريستيان جروس هو الراتب الذي كان يتقاضاه مع جهازه المعاون، والمقدر بـ115 ألف يورو شهريًا.

وبالتالي سيتعين على إدارة الزمالك توفير الأموال من أجل تغطية التكلفة الباهظة لدياز وجهاز المعاون، حال وقوع الاختيار عليه لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.