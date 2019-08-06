هدية قيمة من بروكسل لمحبيه هازارد

ستبث شاشة عملاقة بجوار معلم أتوميوم الشهير ببروكسل في 17 أغسطي (آب)، مباراة البلجيكي إدين هازارد الرسمية الأولى مع ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، في مستهل مشوار “الملكي” في الدوري الإسباني. ستجري الفعالية تحت رعاية شركة “إيليفن سبورتس”، المسؤولة عن حقوق بث وتوزيع “الليغا” في بلجيكا. وسيكون الحدث مجانياً، وسيتضمن عدد من الأنشطة الأخرى. يذكر أن هازارد تعاقد في 13 يونيو (حزيران) الماضي مع ريال مدريد قادماً من تشيلسي الإنجليزي.حيل.

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