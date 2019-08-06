بالأرقام.. ليونيل ميسي “المدير” المثالي لأطفال إسبانيا

يرغب الأطفال الإسبان في أن يصبح النجم الأرجنتيني ليو ميسي مديراً لهم في المستقبل، كما يظهر أربعة رياضيين آخرين في القائمة التي تضم المراكز العشرة الأولى من بين من يفضلونهم، وفقاً لاستبيان أجرته شركة العمل المؤقت أديكو (Adecco)، وشمل ألف و800 قاصر تتراوح أعمارهم من 4 إلى 16 عاماً.

وسيكون مهاجم فريق برشلونة، هو المدير المثالي لـ21.9% من الأطفال، ليتقدم بذلك مركزاً واحداً مقارنة بالعام السابق، في حين يختفي البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة المديرين الذين يرغب الشباب الإسبان في العمل معهم في المستقبل، وذلك بعد رحيله عن فريق ريال مدريد والانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويعد لاعب التنس رافائيل نادال (6.8%) هو الرياضي الوحيد الذي توافق عليه كلا الجنسين كمدير مثالي في المستقبل، إذ احتل المركز السابع في قائمة الفتيات اللائي لا يدرجن بين تفضيلاتهن أي شخص له علاقة بالرياضة، بدعم 4.9%.

وجاء في المركز السادس نجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا (بنسبة 6.3%)، في حين احتل لاعب ريال مدريد إيسكو ألاركون المركز التاسع بحصوله على 3.7% من الأصوات.

يذكر أن هذه البيانات تأتي كجزء من الاستبيان السنوي، الذي يحمل عنوان: “ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟”، الذي تقوم به أديكو منذ 15 عاماً، إذ يعلن معظم الأطفال الإسبان أنهم يريدون أن يكونوا لاعبي كرة قدم بنسبة 25.1% من الأصوات، في حين تفضلن البنات أن تصبحن مدرسات بنسبة 19.9%.