كوتينيو يقترب من توتنهام بعد فشل أرسنال في استعارته

اقترب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من التعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسبانى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لنادي توتنهام، إتصل شخصيًا بكوتينيو لمحاولة إقناعهبالإنضمام للسبيرز على سبيل الإعارة، مستغلا فشل انتقاله إلى أرسنال.
وأكدت الشبكة أن توتنهام حاليا هو النادي الأقرب لضم كوتينيو بعد فشل انتقاله إلى أرسنال وكذلك ناديه السابق ليفربول.
وقد صرح وكيل أعمال اللاعب سابقا أن كوتينيو لن يلعب فى إنجلترا إلا لصالح نادى ليفربول نظراً لاحترامه إلى الريدز والعلاقة الطيبة مع مسئوليه.
الجدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية سوف يغلق مساء يوم الخميس وقبل بداية الدورى الانجليزي الذى يفتتح مباريات بموجهة ليفربول مع نوريتش سيتى يوم الجمعة.
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