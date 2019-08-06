أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تم قيده في القائمة الإفريقية للفريق ضمن الـ26 لاعبًا، الذين أرسلهم الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي في موعد القيدالمحدد.
وأضاف مدير الكرة، أن ما تردد عن عدم قيد جيرالدو كلام عارٍ من الصحة، وهدفه إثارة البلبلة قبل بدء مشوار الأهلي الإفريقي الجديد، مشيرًا إلى أنالأمور الفنية والإدارية تسير على ما يرام، بالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط للكرة، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة والكل يقوم بدوره على الوجه الأكمل من أجل مصلحة الأهلي وتحقيق طموحات وأهداف أعضاء وجماهير النادي على المستويات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: «جيرالدو» مقيد في قائمة الأهلي الإفريقية.. وما يتردد عن عدم قيده «غير صحيح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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