عبد الحفيظ: «جيرالدو» مقيد في قائمة الأهلي الإفريقية.. وما يتردد عن عدم قيده «غير صحيح»

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تم قيده في القائمة الإفريقية للفريق ضمن الـ26 لاعبًا، الذين أرسلهم الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي في موعد القيد

المحدد.

وأضاف مدير الكرة، أن ما تردد عن عدم قيد جيرالدو كلام عارٍ من الصحة، وهدفه إثارة البلبلة قبل بدء مشوار الأهلي الإفريقي الجديد، مشيرًا إلى أن

الأمور الفنية والإدارية تسير على ما يرام، بالتنسيق الكامل بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط للكرة، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة والكل يقوم بدوره على الوجه الأكمل من أجل مصلحة الأهلي وتحقيق طموحات وأهداف أعضاء وجماهير النادي على المستويات كافة.