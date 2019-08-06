الزمالك يتقدم في الشوط الأول على فريق المتحدة للإسكان

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام فريق المتحدة للإسكان بثلاثة أهداف نظيفة والتي تقام على ملعب النادي في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دوري الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. ملعب النادي في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دوري الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل الهدف الأول كريم بامبو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12 وسجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة ٣٦.

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