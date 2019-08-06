ديبالا يقترب من توتنهام

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" في تقرير لها فإن توتنام قدم عرضا ليوفنتوس لضم اللاعب الأرجنتيني مقابل 70 مليون يورو. لها فإن توتنام قدم عرضا ليوفنتوس لضم اللاعب الأرجنتيني مقابل 70 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أن توتنهام ينتظر الحصول على موافقة ديبالا من أجل إتمام الصفقة. الحصول على موافقة ديبالا من أجل إتمام الصفقة. ويغلق باب سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا مساء غد الخميس ما يعني أن توتنام يحتاج للاتفاق مع اللاعب وإجراء الكشف الطبي قبل ذلك الموعد.

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