النادي العربي يوافق علي تقديم مباراته مع الاتحاد السكندري

أرسل نادي العربي الكويتي موافقة الي نادي الاتحاد السكندري للموافقة علي تقديم مباراة الفريقين لمدة 24ساعة في في كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية للأندية).

وسوف يواجه الاتحاد السكندري، فريق العربي يوم 26 اغسطس المقبلة في لقاء الذهاب بالكويت

بدلا من يوم 27اغسطس، علي ان يقام لقاء الاياب بمدينة الاسكندرية يوم 27ستمبر المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد خاطب الاتحاد العربي لكرة القدم والنادي الكويتي، لتقديم موعد مباراة الذهاب، بسبب مباراته

في كأس مصر المقرر لها في الأول من سبتمبر المقبل، خوفًا من إصابة اللاعبين بالإجهاد من رحلة السفر ووافق الاتحاد العربي بشرط موافقة العربي الكويتي التي تمت اليوم.

والجدير بالذكر ان الاتحاد بلغ النسخه الماضية الدور ربع النهائي قبل ان يودع امام الهلال السعودي بالخسارة بثلاثية ذهاب والتعادل سلبي في الاياب.

