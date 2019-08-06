شاهد..الهلال يقلب الطاولة على أهلي جدة ويفوز برباعية مقابل هدفين

فاز الهلال على نظيره أهلي جدة، برباعية مقابل هدفين، في المباراة الذهاب، التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، خلال مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

سجل عمر السومة مهاجم النادي الأهلي الهدف الأول مبكرًا، في الدقيقة 6، بعد تمريرة من

عبدالفتاح عسيري، سددها السومة داخل شباك الهلال.

ثم سجل بافيتمبي جوميز هدف التعادل لـلهلال سريعاً بالدقيقة 15، بعد تمريرة رأسية سحرية من أندرية كاريلو لـيضعها الفرنسي الكرة و برأسه في شباك محمد العويس، ثم سجل دجانيني

تفاريس هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 39، في شباك عبدالله المعيوف، لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف لصالح الأهلي.

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال هدف التعادل جوميز في الدقيقة 48، ثم سجل جوميز هدف التقدم في الدقيقة 64، قبل أن يعزز النتيجة للهلال عبر لاعبه عبدالله الحافظ في الدقيقة 81.

الجدير بالذكر أن مباراة العودة ستكون في 13 أغسطس من الشهر الجاري.

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