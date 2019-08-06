وزير الرياضة يبحث استعدادات بطولة العالم لكرة اليد مع رئيس الاتحاد

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الأستاذ هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

وتناول اللقاء أوجه الاستعدادات الخاصة بالبنية الرياضية والصالات التي ستستضيف منافسات البطولة ، فضلاً عن التجهيزات الخاصة بكافة

نواحى تنظيم فعاليات البطولة.ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت تمتلك رصيداً فريداً وسمعة عالمية في مجال استضافة وتنظيم البطولات العالمية ، الأمر الذى يمثل مسئولية كبيرة لضرورة الحفاظ على هذا المستوى حال تنظيم أية أحداث أو بطولات رياضية قارية أو عالمية ، مشيراً أنه بعد النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 ، أصبح لدينا مسئولية أكبر وثقة كبيرة من المجتمع الرياضى الدولى وأسرة كرة اليد العالمية في خروج مونديال اليد بمستوى متميز يليق بسمعة وريادة الدولة المصرية ويليق ايضاً بهذا الحدث الرياضى العالمى الكبير.