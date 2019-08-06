وزير الرياضة يبحث مع اتحاد الكاراتيه سبل نشر سلوكيات اللعبة

عقد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مطولاً مع مجلس إدارة المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى وبحضور عصام عبد الرؤوف وحسام عجور أعضاء المجلس والكابتن مراد عاصم المدير الفني للاتحاد وخالد عبد الستار مدير عام الاتحاد. وتناول اللقاء الذى عقد اليوم بوزارة الشباب والرياضة بحث آليات دعم الوزارة من اجل نشر اللعبة في جميع قرى ونجوع ومدن مصر من أجل توسيع قاعدة المشاركين ودعم ممارسة اللعبة في جميع المحافظات مما سيساهم في حفاظ المنتخبات المصرية على مكانتها وريادتها في مختلف البطولات العالمية والقارية للكاراتيه فضلاً عن الاستفادة الأهم وهى نشر السلوكيات ومدن مصر من أجل توسيع قاعدة المشاركين ودعم ممارسة اللعبة في جميع المحافظات مما سيساهم في حفاظ المنتخبات المصرية على مكانتها وريادتها في مختلف البطولات العالمية والقارية للكاراتيه فضلاً عن الاستفادة الأهم وهى نشر السلوكيات الرياضية الإيجابية بين النشء والشباب والتي ستنتشر بين أوساط النشء والشباب والفتيات من خلال ممارسة الملايين منهم للعبة سواء بشكل احترافى أو من خلال الممارسة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب. كما تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة بالمنتخب المصرى الذى سيشارك في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020. وخلال اللقاء صرح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستقوم بتقديم كل الدعم لمراكز الشباب باعتبارها المؤسسات صاحبة الأغلبية في ممارسة اللعبة وكذلك فيما يتعلق بأعداد اللاعبين المسجلين بالاتحاد المصرى للكاراتيه والذى يبلغ حالياً 500 ألف لاعب ولاعبة.

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