تدريبات مكثفة لحارس المصري تحت 19 عاما

شارك عمرو البغدادي حارس مرمى فريق المصري تحت 19عاماً في مران الفريق الأول مساء اليوم على الاستاد ، حيث خضع الحارس لحصة تدريبية مكثفة من مدرب حراس

المرمى مصطفى كمال الذي ركز خلال المران على عدد من التدريبات المتعلقة بزيادة سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الكرات العرضية وكذلك الكرات المسددة من مسافات قريبة.الجدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادي كان قد سبق له الانضمام لصفوف منتخب مصر للناشئين (الفئة العمرية 2000) حيث خاض معه العديد من المباريات الرسمية والودية.