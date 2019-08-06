اونلاين | يلا شوتCOOLKORAبث مباشر الهلال والاهلي كورة لايف الكلاسيكو رابط مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم 6-8-2019 TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوتCOOLKORAبث مباشر الهلال والاهلي كورة لايف الكلاسيكو رابط مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم 6-8-2019 TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة السعودية والعربية على موعد مع قمة نارية عندما يلتقي الأهلي السعودي مع نظيره الهلال في قمة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا في لقاء سيقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر.

كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر kora star:

يدخل نادي الهلال مباراة اليوم بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 13 نقطة، جمعها الزعيم من فوز في أربع مباريات وتعادل وخسارة واحدة، أما الأهلي فجاء في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصدها من فوز في ثلاث مباريات وخسارة في ثلاث، وجاء خلف نادي السد القطري بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي لايف.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال لايف:

يدخل فريقا الهلال والأهلي مباراة اليوم في قمة نارية بين الفريقين، في قمة مباريات دور الـ16 ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتسهيل مهمته في موقعة الإياب، خاصة وأن الفريقين ينافسان بقوة على لقب البطولة ، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والأهلي live

موعد مباراة الأهلي والهلال في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا koooora:

تقام المباراة في تمام الساعة 18:40 بتوقيت القاهرة، 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت جرينتش، وتقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة، وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق على المباراة المعلق سوار الذهب.