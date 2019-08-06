اونلاين | يلا شوت حصري .. نتيجة مباراة الهلال VS الاهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 6 / 8 / 2019 في بطولة دوري ابطال اسيا 7SRY

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نتابع سوياً بعد قليل مشاهدة مباراة الهلال السعودي والأهلي بث مباشر يلا شوت الجديد بدون تقطيع في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا والتي ستجمع الفريقين بملعب الجوهرة المشعة في حضور جماهيري كبير، مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي كورة أونلاين بدون تقطيع جودة عالية يوتيوب اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2019.

وتنتطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة الـ 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:40 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 وهي الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال آسيا، نقل مشاهدة مباراة الهلال والأهلي كورة لايف من خلال موقع الخليج 365 الرياضي جودة HD

ومن المتوقع أن يخوض فريق الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون

خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – سالم الدوسري

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خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميس – أندريه كاريلو

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد العويس

خط الدفاع: عبد الله حسون – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسي – جوزيف دي سوزا – سلمان المؤشر – عبد الرحمن غريب – عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم: عمر السومة

ويسعي الهلال بقيادة مهاجمه جوميز لحصد الانتصار قبل خوض مواجهة العودة في منتصف الشهر الجاري، فيما يعول الأهلي وجماهيره على مهاجمه السوري المخضرم عمر السومة لضرب دفاع الهلال وحصد الانتصار قبل معركة الإياب، مشاهدة كورة لايف بث مباشر الهلال والأهلي اليوم الثلاثاء 6-8-2019 على يلا شوت بلس.