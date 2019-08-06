رياضة | رحيل نجم برشلونة يُقرب نيمار من كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحيل نجم برشلونة يُقرب نيمار من كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي كوتينيو من الرحيل عن نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الاسبانية أن رحيل "كوتينيو" عن صفوف برشلونة الأسباني، يسهل عملية تعاقد النادي الكتالوني مع مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

واقترب فيليب كوتينيو من الانتقال لصفوف أرسنال الإنجليزي علي سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعي نادي برشلونة لحسم التعاقد مع "نيمار" هذا الصيف، حيث قدم عرضًا لباريس سان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل، وينتظر رد النادي الباريسي الاسبوع المقبل.