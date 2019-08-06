رياضة | هاتريك جوميز يقود الهلال لعبور الأهلي بذهاب دور الـ16 بأبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتريك جوميز يقود الهلال لعبور الأهلي بذهاب دور الـ16 بأبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جل بافيتمبي غوميز ثلاثة أهداف ليقود الهلال السعودي إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه على مواطنه الأهلي 4-2 يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الأهلي مرتين عبر هدفي عمر السوما (6) ودجانيني (39)، ولكن الهلال سجل رباعية بواسطة الفرنسي بافيتمبي غوميز (15 و48 و65) وعبدالله الحافظ (81).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل 13 آب/أغسطس على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوباهان الإيراني.