رياضة | عاجل - توتنهام يقترب من حسم صفقة زميل ميسي مقابل 70 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - توتنهام يقترب من حسم صفقة زميل ميسي مقابل 70 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة إيطالية، إلى أن توتنهام الإنجليزي بات قريبًا من الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "eurosport ITALIA" أن توتنهام توصل لاتفاق نهائي مع يوفنتوس على ضم ديبالا مقتابل 70 مليون يورو، ويحاول الفريق الإنجليزي الآن العمل على انهاء الشروط الشخصية مع اللاعب الأرجنتيني.

وكان ديبالا قريبًا خلال الفترة الماضية من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، إلا أن الصفقة تعطلت بسبب الشروط الشخصية للاعب.