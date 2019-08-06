رياضة | بنى سويف يفوز بخماسية على سمسطا ويعقد مؤتمرا لتقديم صفقاته الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يفوز بخماسية على سمسطا ويعقد مؤتمرا لتقديم صفقاته الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف على نظيره مركز شباب سمسطا، بخماسية نظيفة،وذلك فى إطار المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأسيوطي سبورت.

وخلال المباراة حرص حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف وصالح مصطفى المدير الفنى لسمسطا على تجربة العديد من اللاعبين. Advertisements وأحرز أهداف بنى سويف كلا من محمود مكى " هدفين " و رضا عبد العال هدفين ومصطفى بلية هدف. وكان بنى سويف قد ٥ مباريات ودية أمام نادي 6 أكتوبر، وخسر بهدف نظيف، وأمام الترسانة وخسر بنتيجة 4/3، وفاز على مركز شباب أطواب بدستة أهداف، وفاز على إف سي مصر بهدف نظيف، وفاز على أسمنت حلوان بسداسية نظيفة. وقرر مسوؤلى بنى سويف إقامة مؤتمر صحفى بمنتجع الأسيوطى الخميس القادم وذلك للإعلان عن صفقات الفريق واستعدادات الفريق للموسم الجديد.

Advertisements