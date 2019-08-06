رياضة | مصدر لـ"للفجر الرياضي": الفيفا سيختار فضل وعبدالحق في مجلس الجبلاية المؤقت

تنتظر الساحة الكروية المصرية، قرارات اللجنة الفنية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، حول إعلان القائمة المنتظر تعينها لإدارة شؤون الاتحاد المصري بشكل مؤقت حتى إجراء انتخابات رسمية عام 2020.

وحضرت لجنة من الفيفا، إلى الجبلاية أمس وعقدت عدة جلسات مع الأسماء المرشحة للدخول في القائمة المؤقتة قبل أن تغادر صباح اليوم، وتعود أحد أيام 16 و 17 أغسطس الجاري، لتعلن القرار النهائي يوم 20 من الشهر نفسه.

وقال مصدر داخل أروقة الجبلاية في تصريحات خاصة اليوم "للفجر الرياضي" إن اللجنة المكلفة حضرت وقامت بإعداد جولة داخل المنشأت والجبلاية، قبل أن تعقد عدة جلسات متتالية مع أكثر من مرشح.

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وأضاف المصدر، "اللجنة وضعت نصب أعينها كلا من محمد فضل نجم الأهلي ومدير تعاقدتها السابق والمسؤول عن بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وسحر عبدالحق رئيسة نادي الصيد السابق، لوضعهما ضمن اللجنة المؤقتة".

وتابع، "اختيارات اللجنة للثنائي جاء بعد الاطلاع على خبراتهما في العمل الرياضي والنسائي خلال السنوات الماضية، وهو مايؤهلهما لنيل شرف تمثيل الجبلاية مؤقتا".

وكان المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، تقدم باستقالة جماعية عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.