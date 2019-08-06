رياضة | بلدية المحلة يستأنف مرانه غدا ويلتقي مع المطاحن وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يستأنف مرانه غدا ويلتقي مع المطاحن وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة للتدريبات غدا على ملعبه بعد حصوله على راحة سلبية اليوم.

وكان كرم جابر المدير الفني قد أعطي اللاعبين راحه اليوم بعد إنتهاء معسكره الخارجي الذي أقيم بالإسماعيلية لمدة ١٠ ايام تخلله مباراة ودية مع فريق شهداء الإسماعيلية إنتهت بفوز البلدية بهدفين نظيفين أشرك فيها المدير الفني جميع اللاعبين للوقوف على مستوى الانسجام بينهم.

وسوف يخوض الفريق التدريبات يوميا على فترتين لمدة يومين من أجل زيادة التجانس بين اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية.

ومن المقرر ان يخوض الفريق مباراة وديو عصر الجمعة مع فريق المطاحن ويحصل اللاعبين بعدها على إجازة عيد الأضحى.