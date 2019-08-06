رياضة | الميركاتو يشتعل.. برشلونة يخطف صفقته الكبري وريال مدريد ينال حلم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الميركاتو يشتعل.. برشلونة يخطف صفقته الكبري وريال مدريد ينال حلم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن أبرز الصفقات المُحتمل حسمها في أوروبا خلال الأيام المقبلة في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هناك 4 صفقات نارية من المتوقع أن تتم في الأيام المقبلة وهي انتقال الدنماركي إيركسن لاعب وسط توتنهام إلى مانشستر يونايتد، وهو ما سيجعل بوجبا ينتقل لصفوف ريال مدريد الأسباني.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ديبالا قد يرحل عن يوفنتوس إلي باريس سان جيرمان،مما يجعل نيمار يذهب إلى برشلونة.

ويسعي نادي برشلونة بقوة لحسم صفقة البرازيلي نيمار، في حين يستهدف ريال مدريد ضم الفرنسي بوجبا بناءًا على رغبة مدربه زين الدين زيدان، بينما يتطلع باريس سان جيرمان لضم "ديبالا".