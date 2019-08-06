رياضة | ريال مدريد يطعن برشلونة

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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في قضية نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان ورغبته في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يتوقع قبول ريال مدريد لعرض الإعارة مع خيار الشراء بأقل من 200 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان قد عرض إعارة نيمار ولكن مسؤولي ريال مدريد ينتظرون ما سيقرره زين الدين زيدان فاللاعب والنادي الأبيض لديهما بالفعل اتفاق منذ أشهر.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الباريسي الذي انضم إليه في 2017 قادماً من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.