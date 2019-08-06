رياضة | التعادل الإيجابي يحسم موقعة الدحيل والسد بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم موقعة الدحيل والسد بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي الدحيل القطري مع مواطنه السد 1-1 يوم الثلاثاء على ستاد الجنوب في الدوحة، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم السد عبر هدف أكرم عفيف في الدقيقة 30، قبل أن يدرك الدحيل التعادل عن طريق التونسي يوسف المساكني (44).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل 13 آب/أغسطس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي.