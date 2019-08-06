رياضة | جاريث بيل في ورطة كبيرة لهذا السبب

وقال بانداي في تصريحات صحفية: "السياسة التي تتبعها هذه الفرق هي التعاقد مع لاعبين الصغار للسن ولا يريدون دفع مبلغ كبير للتعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 30 عام".

وأضاف قائلاً: "كما قلت، هذه هي سياسة هذه الفرق خصوصاً مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام، ذهاب جاريث بيل إلى البريمرليج سيكون صعب للغاية".