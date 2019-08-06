انت الان تتابع روني يعود إلى دياره لاعبا ومدربا في ديربي كاونتي في يناير 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب كرة القدم الإنجليزي وين روني

أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء انضمام وين روني من دي.سي يونايتد الأمريكي اعتبارا من يناير كانون الثاني حيث سيواصل قائد إنجلترا السابق مشواره في الملاعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.

وفي صفقة هائلة لديربي قال النادي إن روني (33 عاما) وقع عقدا مبدئيا لمدة 18 شهرا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر وسيعمل أيضا مدربا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.

وقال روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق في بيان بموقع ديربي على الإنترنت ”السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي.

”أتطلع للعمل مع فيليب كوكو مدرب ديربي وجهازه المعاون والفريق الأول اعتبارا من يناير. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشواري التدريبي“.

وأصبح روني أحدث عضو في‭ ‬“الجيل الذهبي“ لمنتخب إنجلترا يتلمس طريقه في عالم التدريب والادارة الرياضية بعد فرانك لامبارد مدرب ديربي السابق وتشيلسي حاليا وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.

وقال ميل موريس مالك ديربي ”سينضم وين الينا لاعبا في المقام الأول لكنه‭ ‬سيحصل على مهام تدريبية أيضا.

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وتابع ”الفوائد التجارية لهذه الصفقة ستكون كبيرة ومهمة للنادي. بعد التقارير عن انضمام وين للنادي قدمت الينا الشركة الراعية لقميص الفريق عرض رعاية قياسيا“.

وقال موريس في وقت سابق إن مناقشات روني مع كوكو أقنعته باتخاذ هذه الخطوة.

وكان روني أحد المعجبين بأساليب لويس فان جال التدريبية في مانشستر يونايتد ويعتقد أن كوكو بإمكانه توفير تجربة تعلم مشابهة.

وقال كوكو ”أتطلع للعمل مع وين... ستكون فرصة رائعة له للانضمام إلى ديربي وإضافة الكثير إلى الفريق داخل الملعب وخارجه.

”مؤهلاته تتحدث عن نفسها. وجود لاعب يتمتع بقدراته القيادية ومهاراته وخبرته وشخصيته وأخلاقياته سيكون إضافة كبيرة لنا“.