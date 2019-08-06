شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: أتعلمون لماذا تفوق منتخبنا على مصر في كأس أمم أفريقيا؟! والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن منتخب بلاده تفوق على مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، بفضل فوز ناديه على الأندية المصرية الكبرى.
وأشار موسيماني في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية، إلى أن العقلية التي يتمتع بها لاعبي فريقه أدت إلى التفوق على الفراعنة أفريقيًا.
وقال المدير الفني لصن داونز: «أتعلمون لماذا تفوق منتخبنا على مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة؟».
واختتم: «ذلك بسبب فوز صن داونز على بعضًا من أندية مصر الكبرى خلال السنوات الماضية».
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