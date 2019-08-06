شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: أتعلمون لماذا تفوق منتخبنا على مصر في كأس أمم أفريقيا؟! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن منتخب بلاده تفوق على مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، بفضل فوز ناديه على الأندية المصرية الكبرى.

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وأشار موسيماني في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية، إلى أن العقلية التي يتمتع بها لاعبي فريقه أدت إلى التفوق على الفراعنة أفريقيًا.

وقال المدير الفني لصن داونز: «أتعلمون لماذا تفوق منتخبنا على مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة؟».

واختتم: «ذلك بسبب فوز صن داونز على بعضًا من أندية مصر الكبرى خلال السنوات الماضية».