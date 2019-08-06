منتخب مصر لكرة اليد يفوز على نظيره السويدي 32-28 بكأس العالم للناشئين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر لكرة اليد (تحت 19 عاما) انتصارا مهما على نظيره السويدي بنتيجة 32-28، استهل به مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها جمهورية مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.
ففي إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لمونديال الناشئين، استضاف ملعب "يان ساندانسكي" بالعاصمة المقدونية سكوبيه لقاء "الفراعنة" و"أحفاد الفايكنج" حيث تمكن المنتخب الوطني من إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-15.
وواصل ناشئو الفراعنة التألق في الشوط الثاني الذي وسعوا الفارق في كثير من أوقاته إلى أربعة أهداف ونجحوا بالفعل في النهاية من حسم اللقاء لصالحهم بواقع 32-28..وحصل اللاعب المصري أحمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة.
ومن المقرر المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره الفرنسي في تمام الرابعة والنصف عصر غد الأربعاء.
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