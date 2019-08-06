شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً: الاتحاد السكندري يمدد تعاقد ثنائي الفريق نور السيد ومحمود رزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري عن نجاح محمد مصيلحى رئيس النادى في تمديد تعاقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم نور السيد لمدة موسم إضافي مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

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ونجح مجلس الإدارة أيضُا، في تمديد تعاقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمود رزق، لمدة موسمين إضافيين مع القلعة الخضراء،حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

جاءت موافقة نور السيد على تمديد تعاقده مع الاتحاد السكندري بعد جلسة جمعته اليوم برئيس النادى محمد مصيلحى اتفقا خلالها على كافة البنود الخاصة بالتعاقد الجديد.

ووقع رزق، على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر، في حضور محمد مصيلحى رئيس النادي، وحازم الرجال، أمين الصندوق، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل تمديد التعاقد والذي ينتهى بنهاية موسم 2021-2022، وذلك بناء على رغبة المدير الفني للفريق طلعت يوسف، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.