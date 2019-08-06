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بيراميدز يعلن موعد مواجهة النجمة الكونغولي في الكونفيدرالية

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أعلن نادي بيراميدز إقامة مباراته ضد النجمة الكونغولي يوم السبت المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بجولة الذهاب بالدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال مصدر داخل النادي  إن الاتحاد الإفريقي أرسل خطابًا رسميًا بموعد المباراة، بعد تردد أنباء عن إقامة اللقاء يوم الجمعة المقبل.

وأعلن بيراميدز أنه سيخوض مرانه غدًا الأربعاء بحضور وسائل الإعلام قبل بداية مشوار الكونفيدرالية.

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وكان بيراميدز قد ضمن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري خلال الموسم المنقضي.

واستعان بيراميدز هذا الموسم بخدمات المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، كما أجرى عدة صفقات لتدعيم صفوفه بضم إسلام عيسى وأحمد علي ومحمود حماده ومحمد عطوة والغاني جون أنطوي.

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