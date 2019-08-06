مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم ماندزوكيتش

تراجع مانشستر يونايتد عن ضم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، على الرغم من الموافقة على الشروط الشخصية للاعب.
ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن يونايتد كان قد اتفق مع ماندزوكيتش على راتب سنوي يصل إلى 6.2 مليون جنيه إسترليني، لكنه تراجع بعد رفض باولو ديبالا الانتقال إلى أولد ترافورد.
وكان من المتوقع أن ينتقل الثنائي ماندزوكيتش وديبالا إلى مانشستر يونايتد قادمين من يوفنتوس، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على أثرها روميلو لوكاكو إلى تورينو.
وجاء رفض ديبالا للانتقال إلى يونايتد، لعدم رضاه عن الراتب الأسبوعي الذي تم تحديده، ويصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وطالب مساواته بالثنائي ديفيد دي خيا وبول بوجبا وأليكسيس سانشيز.
ويبدو أن إنتر ميلان ربما يتدخل مرة أخرى في صفقة لوكاكو، بعد انسحابه لترحيب يونايتد بعقد الصفقة التبادلية مع يوفنتوس.
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