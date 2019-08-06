سان جيرمان يعول على ورقة أخيرة لتغيير قرار نيمار

يأمل باريس سان جيرمان، عودة نجمه البرازيلي نيمار للعب بكامل تركيزه مع الفريق، في ظل صعوبة رحيله عن باريس هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مسؤولي باريس يرغبون في قيادة نيمار لسان جيرمان، في أولى مباريات الفريق في الدوري الفرنسي، يوم الأحد المقبل، أمام نيم.

ويدرك المسؤولون أن تلك المباراة ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة وأنها ستقام في "حديقة الأمراء"، ويتمنون أن يساند المشجعون نيمار في تلك الليلة، أملا في تعديل قراره، والاستمرار هذا الموسم على الأقل بقميص باريس.

وعلى الرغم من ذلك، فإن نيمار ليست لديه أي نية للمشاركة في هذه المباراة، لكن المسؤولين في سان جيرمان سيحاولون إقناعه، أملا أن تسهم الورقة الأخيرة، وهي الحفاوة الجماهيرية، في تغيير الوضع.

جدير بالذكر أن نيمار مصمم على الرحيل هذا الصيف، وسط أنباء قوية ربطته بالعودة إلى كامب نو.