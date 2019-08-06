صفقة تبادلية مرتقبة.. يوفنتوس يعلن وصول دانيلو

أعلن يوفنتوس الإيطالي وصول الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو إلى تورينو، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي غدا الأربعاء قبل انضمامه رسميا إلى الفريق هذا الصيف، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكانت تقارير صحفية كشفت أن دانيلو توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس لتوقيع عقد مدته خمسة أعوام، ضمن صفقة تبادلية تقضي بانتقال البرتغالي كانسيلو ظهير اليوفي إلى مان سيتي بجانب مقابل مادي.
ووصل كانسيلو إلى مانشستر ليخضع للكشف الطبي بالسيتي تمهيدا لانضمامه إلى بطل الدوري الإنجليزي قادما من يوفنتوس.
وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي سيدفع نحو 25.7 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي.
يذكر أن تلك المحاولة هي الثانية من مانشستر سيتي لضم كانسيلو (25 عاما)، حيث كان النادي الإنجليزي قد تقدم بعرض آخر في وقت سابق هذا الصيف، لكنه قوبل بالرفض.
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