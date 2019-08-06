أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن منتخب بلاده تفوق على مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، بفضل فوز ناديه على الأندية المصرية الكبرى.
وأشار موسيماني في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية، إلى أن العقلية التي يتمتع بها لاعبي فريقه أدت إلى التفوق على الفراعنة أفريقيًا.
وقال المدير الفني لصنداونز: "أتعلمون لماذا تفوق منتخبنا على مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة؟".
واختتم: "ذلك بسبب فوز صنداونز على بعضًا من أندية مصر الكبرى خلال السنوات الماضية".
الجدير بالذكر أن منتخب جنوب أفريقيا كان سببًا في إقصاء مصر من كأس الأمم الأخيرة، بعدما تفوق عليه بهدف نظيف في دور الـ16.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب صنداونز: منتخبنا فاز على مصر لأننا هزمنا أنديتهم الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.