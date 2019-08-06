مدرب صنداونز: منتخبنا فاز على مصر لأننا هزمنا أنديتهم الكبرى

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن منتخب بلاده تفوق على مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، بفضل فوز ناديه على الأندية المصرية الكبرى.

وأشار موسيماني في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية، إلى أن العقلية التي يتمتع بها لاعبي فريقه أدت إلى التفوق على الفراعنة أفريقيًا.

وقال المدير الفني لصنداونز: "أتعلمون لماذا تفوق منتخبنا على مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة؟".

واختتم: "ذلك بسبب فوز صنداونز على بعضًا من أندية مصر الكبرى خلال السنوات الماضية".

الجدير بالذكر أن منتخب جنوب أفريقيا كان سببًا في إقصاء مصر من كأس الأمم الأخيرة، بعدما تفوق عليه بهدف نظيف في دور الـ16.