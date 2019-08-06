أعرب ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد عن اعتقاده بأنه سيكون من الصعب متابعة خطى رافا بينيتز، لكنه يأمل أن يمنحه أنصار الفريق الفرصة للنجاح.
وقال بروس: "كان رافا يتمتع بشعبية كبيرة، ولديه شعبية لا تصدق لدى المؤيدين. كل ما طلبته من المؤيدين هو أن يعطوني فرصة، وأن يحكموا على ما سيحدث. إنهم مخلصون بشكل لا يصدق وهذا ما يجعل هذا النادي رائعا".
وأضاف: "إنهم يشاركون بالآلاف كل الأسبوع. آمل أن أتمكن من إعطائهم شيئًا يسعدهم وآمل أن يستمتعوا بمشاهدة اللاعبين الجدد".
كانت هذه تفاصيل خبر بروس: من الصعب تحقيق ما حققه بينيتز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.