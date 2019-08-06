بروس: من الصعب تحقيق ما حققه بينيتز

أعرب ​ستيف بروس​ مدرب ​نيوكاسل​ يونايتد عن اعتقاده بأنه سيكون من الصعب متابعة خطى رافا بينيتز، لكنه يأمل أن يمنحه أنصار الفريق الفرصة للنجاح.

وقال بروس: "كان رافا يتمتع بشعبية كبيرة، ولديه شعبية لا تصدق لدى المؤيدين. كل ما طلبته من المؤيدين هو أن يعطوني فرصة، وأن يحكموا على ما سيحدث. إنهم مخلصون بشكل لا يصدق وهذا ما يجعل هذا النادي رائعا".

وأضاف: "إنهم يشاركون بالآلاف كل الأسبوع. آمل أن أتمكن من إعطائهم شيئًا يسعدهم وآمل أن يستمتعوا بمشاهدة اللاعبين الجدد".