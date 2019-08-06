رسمياً.. ​هويسكا​ يتعاقد مع كاستيا خايمي ​سيواني نجم ريال مدريد

كشف نادي هويسكا الإسباني اليوم رسمياً عن تعاقده مع لاعب ريال مدريد كاستيا خايمي سيواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورحب النادي الاسباني بخدمات اللاعب الشاب الذي سيوقع على عقد يربطه بالفريق حتى عام 2022.
ونجح خايمي سيواني في تقديم مستويات متميزة مع ريال مدريد كاستيا منذ موسم 2016/2017، ونجح في الوصول الى نصف نهائي دوري الابطال للشباب في عامي 2016 و 2017.
وسينضم سيواني الى تدريبات هويسكا غداً، بعد مشاركته مع النادي الملكي في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية.
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