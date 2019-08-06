الجانب التونسي يمتنع عن حضور جلسة الكاف لحسم لقب بطل أفريقيا 2019

امتنع الجانب التونسي متمثل في حمدي المدب، رئيس نادي الترجي ، ووديع الجريئ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، جلسة الاتحاد الافريقي المقامة غدا، لحسم مصير نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وحمدي المدب رئيس نادي الترجي، لن يتواجدوا في الجلسة غداً، ضمن الخطوات التصعيدية ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التي تقام غداً القرار النهائي حول إعادة المباراة أو منح اللقب لنادي الترجي، بعدما أقرت المحكمة الرياضية الدولية برفض إعادة المباراة ومنح فريق باب سويقة اللقب الإفريقي.