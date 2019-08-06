عملاقا إنجلترا يسعيان لضم مدافع يوفنتوس

لا يزال مستقبل دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، في تورينو، غير مؤكد، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للعديد من الأندية.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فرص روجاني في المشاركة، تراجعت بشكل كبير، بعد وصول الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات روجاني، على الرغم من حصوله على توقيع هاري ماجواير، الذي جاء تعويضا للمدافع إيريك بايلي المقرر أن يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويأتي آرسنال في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد، حيث يحتاج الجانرز بشدة إلى مدافع قبل انطلاق الموسم الجديد.

Advertisements

ويعتقد "المدفعجية" أن روجاني يريد أيضا الانتقال إلى ملعب الإمارات، من أجل الحصول على فرصة أكبر في ضم اللاعب.

ومع ذلك، فإن الوضع المالي لآرسنال، يصعب مهمتهم في التوقيع مع اللاعب الدولي الإيطالي، مما يدفعهم لدراسة خيار الإعارة لموسمين، مع وضع خيار للشراء.

أما يوفنتوس فلا يفضل نظام الإعارة، ويرحب ببيع اللاعب، حيث حدد مبلغ 30 مليون يورو، للتنازل عن خدماته.