مونديال اليد - مصر تفوز على السويد

حقق المنتخب الوطني المصري الفوز على منتخب السويد بنتيجة 32-29، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم للناشئين لكرة اليد المقام في مقدونيا.

المنتخب المصري خاض المباراة بكل جدية ونجح في تحقيق الثلاث نقاط وتقديم مستوى أكثر من ممتاز، أمام فريق السويد والذي يعد أحد أفضل المنتخبات في العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الثانية غداً الأربعاء، بين الفراعنة ونظيرهم الفرنسي، في تمام الرابعة والنصف عصراً.

جدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر تضم كلا من: حسن وليد- احمد هشام – مهاب سعيد – عبد الرحمن حميد – ياسر سيف – يوسف علاء – يوسف حسن – محمد سمير – سيف هانى – زياد احمد – إبراهيم السيد – عمر عطيه – مؤمن حسام – عمر الجيار – مازن رضا – عبد الفتاح على.