التشكيل المتوقع للرجاء في ودية ريال بيتيس

يواجه الرجاء البيضاوي وديا، نادي ريال بيتيس الإسباني، غدا الأحد، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
وينتظر الفريق البيضاوي موسمًا صعبًا، حيث سيشارك في 4 بطولات هي الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية للأندية الأبطال.
, أن باتريس كارتيرون مدرب الرجاء، سيعتمد في ودية بيتيس على التشكيل الرسمي الذي سيبدأ به الموسم الجديد، خاصة أن الحضور الجماهيري الرجاوي سيكون قويا، من خلال الإقبال الكبير على التذاكر.
ويتوقع أن يدخل الرجاء المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أنس الزنيتي.
خط الدفاع: عمر بوطيب ـ فابريس نجاه ـ بدر بانون ـ ساليف كوليبالي.
خط الوسط: فابريس نجوما ـ عمر العرجون ـ زكرياء الوردي.
خط الهجوم: محسن متولي ـ سفيان رحيمي ـ محمود بنحليب.
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