شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـ"إكرامي وسليمان" على هامش مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ثنائي الأهلي شريف اكرامي ووليد سليمان تدريبات منفردة على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالنادي.

وأدى اكرامي وسليمان فقرة جري حول الملعب بجانب بعض الفقرات التأهيلية بالكرة قبل انطلاق المران المسائي.

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ويستعد الاهلي لمباراته مع فريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور ال64 لبطولة إفريقيا المقرر لها الأحد المقبل بإستاد الجيش ببرج العرب.

ويخضع شريف اكرامي حالياً لبرنامج تأهيلي بعد جراحة الركبة التي أجراها في ألمانيا قبل اسابيع فيما يؤدي سليمان برنامجا بدنيا لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.