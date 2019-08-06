شكرا لقرائتكم جنيش: أنا "مبلط" فى نادى الزمالك ولن أفكر يوما بالرحيل عنه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود جنش حارس الزمالك الشكر إلي مرتضي منصور رئيس النادي بسبب حديثه عنه في مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة بالفريق وكشف أيضا تمسكه بالبقاء في الزمالك ودعم الحراس الحاليين بالفريق متمنيا لهم التوفيق في الفترة القادمة مع الأبيض.

وقال جنش في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:"رئيس الزمالك أخطرني من خلال أحمد وأمير مرتضي بأنه يرغب في تجديد عقدي وهو نفس رغبتي أيضا.. وأنا "مبلط" في النادي ولن أفكر يوما في الرحيل عنه وعندما وصلتني عروض سعودية في إحدي الفترات فضلت البقاء في الزمالك وهو بيتي لذلك إخطارا برغبة النادي في التجديد لي وتعديل عقدي كان بمثابة خبر سار لي".

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تابع جنش إن عقده ينتهي بنهاية الموسم بعد القادم وسيكون هناك جلسة خلال الفترة المقبلة لتمديده حيث توجد أولويات حاليا في النادي باستقدام مدرب جديد وسينتظر انتهاء النادي من ذلك الملف ثم سيعقد جلسة بعد ذلك مع مسئولي النادي لتجديد التعاقد.

وكان "الخليج 365" قد كشف في الساعات الماضية إن الزمالك يتجه لتعديل عقد جنش وتمديده بعد جلسته مع أمير مرتضي المشرف علي الكرة بالنادي وهو أكده جنش أيضا.