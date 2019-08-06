شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجدد للثنائى خالد قمر ونور السيد لموسم إضافى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد ثنائى خالد قمر و نور السيد لمدة موسم إضافى مع القلعة الخضراء حيث كان عقد اللاعبين ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020 .
ووافق اللاعبين على تجديد تعاقدهما مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معهما بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى و حازم الرجال أمين الصندوق وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية موسم 2020-2021 .
و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .
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