أشرف بن شرقي يقود هجوم الزمالك أمام المتحدة للإسكان وديًا...

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جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة المتحدة للإسكان وديًا على ملعب النادى بعد قليل في إطار الاستعداد للقاء ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بترو سبورت. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد في حراسة المرمى في الدفاع: محمود حمدي الونش وخالد مصطفى مواليد 99 وحازم إمام وعبد الله جمعة Advertisements في الوسط: محمود عبد العزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي في الهجوم: عمر السعيد ودفع طارق يحيى بلاعب اثنين من الصفقات الجديدة للمشاركة فى ودية المتحدة من بداية المباراة، وهو المغربى أشرف بن شرقى. وتعاقد الزمالك مع 11 صفقة جديدة حتى الآن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية.

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