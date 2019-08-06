شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يعقد جلسة لـ سعد سمير للإطمئنان على حالته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق للإطمئنان على حالته وعلى البرنامج العلاجي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة. وكان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى. Advertisements وأدى سعد سمير ومحمد محمود الذى يتعافي جالياً من جراحة الرباط الصليبي برنامج تأهيلي على ملعب التتش للتعافي من الاصابة وتجهيزهما للمشاركة الجماعيه. وأشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة جيم والجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالنادي

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