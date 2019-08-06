شكرا لقرائتكم حمودى ينتظم فى مران الأهلى بعد التعافى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال افريقيا.
كان حمودي قد غادر مران الفريق أمس للإصابة في الوجه إثر كرة مشتركة ولم يستطع على أثرها إستكمال المشاركة في المران ليُغادر المران.
وقبل مران اليوم تأكد الجهاز الطبي للأهلي من جاهزية حمودي للمشاركة في المران وعدم مُعاناته من أثار لإصابة أمس ليشارك في المران بشكل طبيعي.
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