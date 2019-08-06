شكرا لقرائتكم إحصائيات هدافى ناشئى اليد أمام السويد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب ناشئين كرة اليد فى تحقيق الفوز على السويد بنتيجة 32 /29 فى إطار أولى مواجهاته بكأس العالم بمقدونيا ، ويرصد الخليج 365 إحصائيات هدافى أحفاد الفراعنة فى هذه المواجهة كالتالى : منتخب مصر صوب 44 أحرز منهم 32 هدف بنسبه ٧٣٪ منتخب مصر صوب 4 ر ميات 7 أمتار أحرز ٤بنسبه ١٠٠٪ حسن وليد ٦ اهداف من ٧ بنسبه ٨٦% Advertisements احمد هشام ٦ اهداف من ١٠ بنسبه ٦٠٪ سيف هاني ٥ اهداف من ٥ بنسبه ١٠٠٪ مازن رضا ٤ اهداف من ٤ بنسبه ١٠٠٪ عمر لطفى ٤ اهداف من ٤ بنسبه ١٠٠٪ ابراهيم السيد ٣ اهداف من ٣ بنسبه ١٠٠٪ ياسر محمد ٢ هدف من ٢ بنسبه ١٠٠٪ مهاب محمد ٢ هدف من ٤ بنسبه ٥٠٪

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